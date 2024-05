iOS 17.5 özellikleri ve yenilikleri 2024

Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla haftalarca süren beta testlerin ardından Apple, sonunda iOS 17.5 güncellemesini sundu. iOS 17.5, yüksek ihtimalle Apple'ın önümüzdeki ay iOS 18 geliştirici betanın yayınlanmasından önce dikkate değer yenilikler içeren son güncelleme olacak. Takip eden iOS 17.x güncellemeleri muhtemelen hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içerecek. Peki iOS 17.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler neler?Web sitesinden uygulama indirme (AB ile sınırlı)Onarım durumu özelliğiBul uygulamasında takip bildirimleriKilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdıApple News+ aboneleri için kelime oyunuKişiselleştirilmiş Arama EkranıCanlı Sesli MesajCheck InNameDropStandByEk GeliştirmeleriOS 17, sistem genelinde bazı önemli geliştirmeler ile birlikte geliyor ve kullanıcılara her zamankinden daha sezgisel ve daha kişisel bir deneyim sunmayı hedefliyor.Kişi Posterleri olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde kullanıcılar gelen aramaları özelleştirme imkanına sahip olacaklar.Başta tipografi, font ve fotoğraf olmak üzere çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunan bu yenilik, üçüncü taraf arama uygulamalarında da geçerli olacak.Canlı Sesli Mesaj özelliği ise birisi sesli mesaj bırakırken bu mesajın yazılı hâlini gerçek zamanlı olarak görmenize ve arayan mesajını bırakırken onu yanıtlamaya olanak sunmaktadır.Tabii ki spam olarak algılanan çağrıların Canlı Sesli Mesaj olarak görünmeyeceğini ve anında reddedileceklerini vurgulamak isterim.Neural Engine sayesinde tamamen cihaz üzerinde tamamlanan süreç, mesajın gizli kalmasına olanak tanır.Kullanıcıların gitmek istedikleri yere güvenli bir şekilde ulaştığını bildiren yeni Check In özelliği, Mesajlar uygulamasına entegre edildi.Kullanıcı, Check In özelliğini aktifleştirdikten sonra hedefinden saparsa cihazın konumu, pil seviyesi ve hücresel bağlantı durumu gibi faydalı bilgiler geçici olarak ilgili kişilerle paylaşılır. Tüm bilgiler uçtan uca şifrelenir.AirDrop, dosya göndermek için tercih edebileceğiniz en kullanışlı sistemlerden birisidir ve şimdi NameDrop olarak adlandırılan yeni bir özelliğe daha ev sahipliği yapmaktadır.Kullanıcılar iPhone'larını ya da bir iPhone'la Watch'u bir araya getirerek kişisel iletişim bilgilerini paylaşabilecekler. Kullanıcılar, aynı hareketle SharePlay'i de başlatabilecekler.Hep Açık Ekran teknolojisine sahip olan iPhone modelleri iOS 17 ile birlikte StandBy özelliğine kavuşacaklar.Bu özellik iPhone yan yatırılmış konumda şarj olurken tam ekran düzeyinde göz atılabilir bilgiler sunacak ve kullanıcılar bu ekranı çeşitli araçlarla özelleştirebilecekler.iOS 17, sistem genelinde çok sayıda irili ufaklı geliştirmeye ev sahipliği yapmaktadır ve Safari uygulamasından Harita uygulamasına kadar hemen her alanda bazı yenilikler bulunmaktadır.iOS 17 ile kullanıma sunulan yeniliklerin kapsamlı bir listesine ulaşmak için Apple – Preview sayfasını ziyaret edebilirsiniz.5 Haziran 202305 Haziran 2023: Eylül 2023iOS 17, 5 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen WWDC 2023 etkinliği ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. iOS 17 Beta 1 ise aynı gün içerisinde geliştiriciler için kullanıma sunuldu.iOS 17 yazılımının kararlı sürümünün Eylül 2023 tarihinde yeni iPhone 15 ile kullanıma sunulması bekleniyor.Apple tarafından WWDC 2023 sırasında yapılan duyuru kapsamında iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri de dâhil olmak üzere daha yeni iPhone modellerini iOS 17 güncellemesini alacak.Bu bakımdan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin iOS 17 yazılım güncellemesi almayacağı da kesinleşmiş oldu.Söz konusu modeller yakın gelecekte güvenlik güncellemelerini almaya devam edecekler ancak ana yazılım güncellemeleri için yolun sonuna gelinmiş durumda.Apple, iOS 17'yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi de bugün gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanı ile beraber belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.iPhone 15 Pro MaxiPhone 15 ProiPhone 15 PlusiPhone 15iPhone 14 Pro MaxiPhone 14 ProiPhone 14 PlusiPhone 14iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13iPhone 13 MiniiPhone 12 Pro MaxiPhone 12 ProiPhone 12iPhone 12 MiniiPhone 11 Pro MaxiPhone 11 ProiPhone 11iPhone SE 3iPhone SE 2iPhone XsiPhone Xs MaxiPhone XR