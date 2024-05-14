Haber Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:07 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 16:07

iOS 17.5 özellikleri ve yenilikleri 2024

iOS 17.5 ne zaman çıkacak? iOS 17.5 beta alacak telefon modelleri belli oluyor. iOS 17.5 işletim sisteminin duyurulmasına birkaç gün kaldı, ancak Apple zaten yazılım üzerinde çalıştığı için güncelleme hakkında sınırlı miktarda bilgi biliyoruz. Apple, çoğu yalnızca en yeni iPhone'larla değil eski modellerle de uyumlu olan bir dizi yeni özelliği beraberinde getiren, iPhone'ları için her yıl büyük bir yazılım güncellemesi yayınlayacak. İşte iOS 17.5 beta alacak telefon modelleri hakkında tüm detaylar...

iOS 17.5 özellikleri ve yenilikleri 2024
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Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla haftalarca süren beta testlerin ardından Apple, sonunda iOS 17.5 güncellemesini sundu. iOS 17.5, yüksek ihtimalle Apple'ın önümüzdeki ay iOS 18 geliştirici betanın yayınlanmasından önce dikkate değer yenilikler içeren son güncelleme olacak. Takip eden iOS 17.x güncellemeleri muhtemelen hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içerecek. Peki iOS 17.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler neler?
iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

Web sitesinden uygulama indirme (AB ile sınırlı)

Onarım durumu özelliği

Bul uygulamasında takip bildirimleri

Kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı

Apple News+ aboneleri için kelime oyunu

İOS 17 ÖZELLİKLERİ

Kişiselleştirilmiş Arama Ekranı

Canlı Sesli Mesaj

Check In

NameDrop

StandBy

Ek Geliştirmeler

iOS 17, sistem genelinde bazı önemli geliştirmeler ile birlikte geliyor ve kullanıcılara her zamankinden daha sezgisel ve daha kişisel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

1- Kişiselleştirilmiş Arama Ekranı
Kişi Posterleri olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde kullanıcılar gelen aramaları özelleştirme imkanına sahip olacaklar.

iOS 17 - Kişiselleştirilmiş Arama Ekranı / Kişi Posterleri

Başta tipografi, font ve fotoğraf olmak üzere çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunan bu yenilik, üçüncü taraf arama uygulamalarında da geçerli olacak.


2- Canlı Sesli Mesaj
Canlı Sesli Mesaj özelliği ise birisi sesli mesaj bırakırken bu mesajın yazılı hâlini gerçek zamanlı olarak görmenize ve arayan mesajını bırakırken onu yanıtlamaya olanak sunmaktadır.

Tabii ki spam olarak algılanan çağrıların Canlı Sesli Mesaj olarak görünmeyeceğini ve anında reddedileceklerini vurgulamak isterim.

iOS 17 - Canlı Sesli Mesaj

Neural Engine sayesinde tamamen cihaz üzerinde tamamlanan süreç, mesajın gizli kalmasına olanak tanır.

3- Check In
Kullanıcıların gitmek istedikleri yere güvenli bir şekilde ulaştığını bildiren yeni Check In özelliği, Mesajlar uygulamasına entegre edildi.

Kullanıcı, Check In özelliğini aktifleştirdikten sonra hedefinden saparsa cihazın konumu, pil seviyesi ve hücresel bağlantı durumu gibi faydalı bilgiler geçici olarak ilgili kişilerle paylaşılır. Tüm bilgiler uçtan uca şifrelenir.

4- NameDrop
AirDrop, dosya göndermek için tercih edebileceğiniz en kullanışlı sistemlerden birisidir ve şimdi NameDrop olarak adlandırılan yeni bir özelliğe daha ev sahipliği yapmaktadır.

iOS 17 - NameDrop

Kullanıcılar iPhone'larını ya da bir iPhone'la Watch'u bir araya getirerek kişisel iletişim bilgilerini paylaşabilecekler. Kullanıcılar, aynı hareketle SharePlay'i de başlatabilecekler.

5- StandBy
Hep Açık Ekran teknolojisine sahip olan iPhone modelleri iOS 17 ile birlikte StandBy özelliğine kavuşacaklar.

iOS 17 - StandBy

Bu özellik iPhone yan yatırılmış konumda şarj olurken tam ekran düzeyinde göz atılabilir bilgiler sunacak ve kullanıcılar bu ekranı çeşitli araçlarla özelleştirebilecekler.

6- Ek Geliştirmeler
iOS 17, sistem genelinde çok sayıda irili ufaklı geliştirmeye ev sahipliği yapmaktadır ve Safari uygulamasından Harita uygulamasına kadar hemen her alanda bazı yenilikler bulunmaktadır.

iOS 17 ile kullanıma sunulan yeniliklerin kapsamlı bir listesine ulaşmak için Apple – Preview sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

iOS 17 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Tanıtım Tarihi: 05 Haziran 2023

Developer Beta Tarihi: 05 Haziran 2023

Yayınlanma Tarihi: Eylül 2023

iOS 17, 5 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen WWDC 2023 etkinliği ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. iOS 17 Beta 1 ise aynı gün içerisinde geliştiriciler için kullanıma sunuldu.

iOS 17 yazılımının kararlı sürümünün Eylül 2023 tarihinde yeni iPhone 15 ile kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple tarafından WWDC 2023 sırasında yapılan duyuru kapsamında iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri de dâhil olmak üzere daha yeni iPhone modellerini iOS 17 güncellemesini alacak.

Bu bakımdan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin iOS 17 yazılım güncellemesi almayacağı da kesinleşmiş oldu.

Söz konusu modeller yakın gelecekte güvenlik güncellemelerini almaya devam edecekler ancak ana yazılım güncellemeleri için yolun sonuna gelinmiş durumda.

iOS 17 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Apple, iOS 17'yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi de bugün gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanı ile beraber belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.

iOS 17 HANGİ MODELLERDE OLACAK?

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 3
iPhone SE 2
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR

 

 

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