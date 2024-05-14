iOS 17.5 özellikleri ve yenilikleri 2024

Geliştiriciler ve meraklı kullanıcılarla haftalarca süren beta testlerin ardından Apple, sonunda iOS 17.5 güncellemesini sundu. iOS 17.5, yüksek ihtimalle Apple'ın önümüzdeki ay iOS 18 geliştirici betanın yayınlanmasından önce dikkate değer yenilikler içeren son güncelleme olacak. Takip eden iOS 17.x güncellemeleri muhtemelen hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içerecek. Peki iOS 17.5 ile iPhone'lara gelen yenilikler neler?
iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Web sitesinden uygulama indirme (AB ile sınırlı)
Onarım durumu özelliği
Bul uygulamasında takip bildirimleri
Kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı
Apple News+ aboneleri için kelime oyunu İOS 17 ÖZELLİKLERİ
Kişiselleştirilmiş Arama Ekranı
Canlı Sesli Mesaj
Check In
NameDrop
StandBy
Ek Geliştirmeler
iOS 17, sistem genelinde bazı önemli geliştirmeler ile birlikte geliyor ve kullanıcılara her zamankinden daha sezgisel ve daha kişisel bir deneyim sunmayı hedefliyor. 1- Kişiselleştirilmiş Arama Ekranı
Kişi Posterleri olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde kullanıcılar gelen aramaları özelleştirme imkanına sahip olacaklar. iOS 17 - Kişiselleştirilmiş Arama Ekranı / Kişi Posterleri
Başta tipografi, font ve fotoğraf olmak üzere çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunan bu yenilik, üçüncü taraf arama uygulamalarında da geçerli olacak.
2- Canlı Sesli Mesaj
Canlı Sesli Mesaj özelliği ise birisi sesli mesaj bırakırken bu mesajın yazılı hâlini gerçek zamanlı olarak görmenize ve arayan mesajını bırakırken onu yanıtlamaya olanak sunmaktadır.
Tabii ki spam olarak algılanan çağrıların Canlı Sesli Mesaj olarak görünmeyeceğini ve anında reddedileceklerini vurgulamak isterim. iOS 17 - Canlı Sesli Mesaj
Neural Engine sayesinde tamamen cihaz üzerinde tamamlanan süreç, mesajın gizli kalmasına olanak tanır. 3- Check In
Kullanıcıların gitmek istedikleri yere güvenli bir şekilde ulaştığını bildiren yeni Check In özelliği, Mesajlar uygulamasına entegre edildi.
Kullanıcı, Check In özelliğini aktifleştirdikten sonra hedefinden saparsa cihazın konumu, pil seviyesi ve hücresel bağlantı durumu gibi faydalı bilgiler geçici olarak ilgili kişilerle paylaşılır. Tüm bilgiler uçtan uca şifrelenir. 4- NameDrop
AirDrop, dosya göndermek için tercih edebileceğiniz en kullanışlı sistemlerden birisidir ve şimdi NameDrop olarak adlandırılan yeni bir özelliğe daha ev sahipliği yapmaktadır. iOS 17 - NameDrop
Kullanıcılar iPhone'larını ya da bir iPhone'la Watch'u bir araya getirerek kişisel iletişim bilgilerini paylaşabilecekler. Kullanıcılar, aynı hareketle SharePlay'i de başlatabilecekler. 5- StandBy
Hep Açık Ekran teknolojisine sahip olan iPhone modelleri iOS 17 ile birlikte StandBy özelliğine kavuşacaklar. iOS 17 - StandBy
Bu özellik iPhone yan yatırılmış konumda şarj olurken tam ekran düzeyinde göz atılabilir bilgiler sunacak ve kullanıcılar bu ekranı çeşitli araçlarla özelleştirebilecekler. 6- Ek Geliştirmeler
iOS 17, sistem genelinde çok sayıda irili ufaklı geliştirmeye ev sahipliği yapmaktadır ve Safari uygulamasından Harita uygulamasına kadar hemen her alanda bazı yenilikler bulunmaktadır.
iOS 17 ile kullanıma sunulan yeniliklerin kapsamlı bir listesine ulaşmak için Apple – Preview sayfasını ziyaret edebilirsiniz. iOS 17 Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Tanıtım Tarihi: 0
5 Haziran 2023Developer Beta Tarihi:
05 Haziran 2023Yayınlanma Tarihi
: Eylül 2023
iOS 17, 5 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen WWDC 2023 etkinliği ile birlikte resmi olarak tanıtıldı. iOS 17 Beta 1 ise aynı gün içerisinde geliştiriciler için kullanıma sunuldu.
iOS 17 yazılımının kararlı sürümünün Eylül 2023 tarihinde yeni iPhone 15 ile kullanıma sunulması bekleniyor.
Apple tarafından WWDC 2023 sırasında yapılan duyuru kapsamında iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri de dâhil olmak üzere daha yeni iPhone modellerini iOS 17 güncellemesini alacak.
Bu bakımdan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin iOS 17 yazılım güncellemesi almayacağı da kesinleşmiş oldu.
Söz konusu modeller yakın gelecekte güvenlik güncellemelerini almaya devam edecekler ancak ana yazılım güncellemeleri için yolun sonuna gelinmiş durumda. iOS 17 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Apple, iOS 17'yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi de bugün gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanı ile beraber belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak. iOS 17 HANGİ MODELLERDE OLACAK?
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