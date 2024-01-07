Haber Tarihi: 07 Ocak 2024 13:29 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 13:29

The Boys 4. Sezon ne zaman? The Boys 4. Sezon oyuncuları

The Boys 4. Sezon ne zaman başlayacağı ve oyuncuları belli oldu. Amazon, merakla beklenen The Boys 4. sezonu için bir tanıtım fragmanı yayınladı. Peki The Boys 4. Sezon ne zaman? İşte The Boys 4. Sezon oyuncuları

The Boys 4. Sezon ne zaman? The Boys 4. Sezon oyuncuları
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2019 yılında yayınlanmaya başlanan The Boys, dünyanın en popüler dizileri arasında yer almakta. İzleyen kişilerin övgüyle bahsettiği The Boys, yakın zamanda ise 4. sezonu ile tekrardan adından söz ettirecek. Son olarak The Boys 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki The Boys 4. Sezon ne zaman? İşte The Boys 4. Sezon oyuncuları

THE BOYS 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

The Boys'un 4. yeni sezonu, net bir tarih olmamakla birlikte 2024 yılında Amazon Prime Video hizmeti üzerinden seyirciye sunulacak.

THE BOYS 4. SEZON OYUNCULAR

Jack Quaid (Hughie Campbell Jr)
Laz Alonso (Marvin)
Tomer Capone (Frenchie)
Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro)
Erin Moriarty (Annie January)
Antony Starr (Homelander)
Cameron Crovetti (Ryan)
Giancarlo Esposito (Stan Edgar)
Jessie T Usher (A-Train)
Claudia Doumit (Victoria Neuman)
Colby Minifie (Ashley Barrett)
Chace Crawford (The Deep)
Jeffrey Dean Morgan

THE BOYS KONUSU

"The Boys", Garth Ennis ve Darick Robertson tarafından yaratılan aynı adlı çizgi roman serisine dayanan bir televizyon dizisidir. Dizi, supe olarak adlandırılan süper kahramanlarla ilgili kara mizah ve anti-kahraman temasını işlemektedir. "The Boys", Amazon Prime Video platformunda yayınlanmaktadır.

Dizi, dünyada meşhur ve güçlü süper kahramanların, yani "The Seven" adlı süper kahraman takımının, aslında yanlış yolda olduğunu ve çoğu zaman ahlaki sınırları zorlayan eylemlere karıştığını ortaya koymaktadır. Bu süper kahramanlar, popüler kültürdeki geleneksel süper kahraman algısının aksine, manipülatif, güçsüz insanlara karşı zalim ve özürsüz olabilirler.

"The Boys" adındaki bir grup normal insan, bu güçlü süper kahramanların kötü eylemlerini durdurmak ve hesap vermelerini sağlamak amacıyla bir araya gelir. Bu grup, kendi yöntemleri ve yetenekleriyle süper kahramanlara karşı durmaya çalışır. Dizi, güç, medya manipülasyonu, ahlaki çıkarlar ve süper kahraman kültürü gibi temaları işleyerek karanlık bir dünya tasarlamaktadır.
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