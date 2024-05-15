Alves, Mourinho'ya Fenerbahçe'yi anlattı!

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk için yapılan matematik hesapları rafa kalktı… Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklaması ve teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getireceğini ifade etmesi gündemi değiştirdi.
İLK TEMASI BRUNO ALVES KURDU
Geçtiğimiz günlerde, "Artık çocukların üzülmesini istemiyorum. Kazanırsak Mourinho'yu takımın başına getireceğiz ve onun istediği oyuncuları alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı. Kendisi Fenerbahçe'yi çalışmaya başladı. Diğer arkadaşlar kazanırsa onların da Mourinho'yu getirmesini isterim" diyen Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilk teması Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bruno Alves vasıtasıyla kurduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de 2013-2016 yılları arasında forma giyen Portekizli stoper, Mourinho'ya sarı-lacivertli kulübü, tesisleri, çalışma ortamını anlatırken özellikle sarı-lacivertli taraftardan söz etti.
"HEYECANI İLİKLERİNE KADAR HİSSEDERSİN"
2013-14 yılında Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan ve 2014- 15 sezonunda Süper Kupa kaldıran Alves, taraftar için "Sana heyecanı iliklerine kadar hissettirirler. Sevgiyi de eleştiriyi de en yoğun şekilde görürsün. Kazandığın tüm şampiyonlukları unut. Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan bu taraftara kupa hediye ettiğin zaman ortaya çıkacak coşkuyu anlatacak kelime bile bulamıyorum. 'Bugüne kadar ben ne yaşamışım' diyebilirsin. Senin gibi başarı odaklı bir teknik adam için Fenerbahçe çalışılacak en ideal kulüp olur" yorumunu yaptı.
İLK TEMASI BRUNO ALVES KURDU
Geçtiğimiz günlerde, "Artık çocukların üzülmesini istemiyorum. Kazanırsak Mourinho'yu takımın başına getireceğiz ve onun istediği oyuncuları alacağız. Konyaspor maçını canlı izlediğini anlattı. Kendisi Fenerbahçe'yi çalışmaya başladı. Diğer arkadaşlar kazanırsa onların da Mourinho'yu getirmesini isterim" diyen Yıldırım'ın Portekizli teknik adamla ilk teması Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bruno Alves vasıtasıyla kurduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de 2013-2016 yılları arasında forma giyen Portekizli stoper, Mourinho'ya sarı-lacivertli kulübü, tesisleri, çalışma ortamını anlatırken özellikle sarı-lacivertli taraftardan söz etti.
"HEYECANI İLİKLERİNE KADAR HİSSEDERSİN"
2013-14 yılında Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayan ve 2014- 15 sezonunda Süper Kupa kaldıran Alves, taraftar için "Sana heyecanı iliklerine kadar hissettirirler. Sevgiyi de eleştiriyi de en yoğun şekilde görürsün. Kazandığın tüm şampiyonlukları unut. Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan bu taraftara kupa hediye ettiğin zaman ortaya çıkacak coşkuyu anlatacak kelime bile bulamıyorum. 'Bugüne kadar ben ne yaşamışım' diyebilirsin. Senin gibi başarı odaklı bir teknik adam için Fenerbahçe çalışılacak en ideal kulüp olur" yorumunu yaptı.
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