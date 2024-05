At terbiyesi yıldızlar kategorisinde birinci Ayşe Zülal Çerman

Türkiye Binicilik Federasyonu Ulusal At Terbiyesi ve Para At Terbiyesi Yarışmaları İstanbul'da yapıldı.



Kemer Country Club'ta 10-12 Mayıs tarihlerinde Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlarda genç sporcular at binerek sırayla engelleri atladılar.



Ulusal at terbiyesi ve Para at terbiyesi yıldızlar kategorisinde Ayşe Zülal Çerman birinci oldu.



Daha önce Pony Ligi 9-11 yaş grubunda 2'inciliği bulunan Ayşe Zülal Çerman hedeflerine bir bir ulaştığını söyledi.



Ailesiyle çıktığı bir gezintide 3 yaşından itibaren at binme deneyimini yaşadığını ve bunu çok sevdiğini söyleyen Ayşe Zülal Çerman ise "İlk denememde çok korkmuştum, çok stresliydim. Zor geliyordu. Fakat şu an aşırı rahat at biniyorum, artık korkmuyorum ve ileride milli takıma girmeyi hedefliyorum" dedi. 11 yaşındaki sporcu Ayşe Zülal, ilk yarışlarında rakiplerinden geride kaldığını ancak son 1 yıldır yeteneklerinin ve özgüveninin artığını söyleyerek, "O zamanlar çok üzülüyordum. Fakat geçen sene Türkiye 2'ncisi oldum. Yarışa başlamadan önce çok stresliydim. Hocam hiç stres olmamam gerektiğini ve antrenmandaymışım gibi düşünmemi söyledi. Bu hafta sonundaki yarışlarda ise yıldızlar kategorisinde birinci oldum. At binmeyi çok seviyorum. Engelli atlama yarışmasına katılmaya devam edeceğim. Tabii ki milli takım sporcusu olmak ve ülkemi uluslararası yarışlarda da başarıyla temsil etmek istiyorum" diye konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU