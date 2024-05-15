İspanyol basınından Arda Güler'e övgü!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanyol basınında bir kez daha gündem oldu.



19 yaşındaki futbolcu, Deportivo Alaves karşısında sonradan oyuna dahil olduğu maçta yine ağları havalandırmayı başardı.



"BAZI HAREKETLERİNİN AÇIKLAMASI YOK"



İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." diye yazdı.



"YILDIZI PARLIYOR"



Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.





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