İspanyol basınından Arda Güler'e övgü!

İspanyol basını, Alaves karşısında sonradan oyuna dahil olan ve golünü atan Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İspanyol basınından Arda Güler'e övgü!
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15 Mayıs 2024 08:08
Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanyol basınında bir kez daha gündem oldu.

19 yaşındaki futbolcu, Deportivo Alaves karşısında sonradan oyuna dahil olduğu maçta yine ağları havalandırmayı başardı.

"BAZI HAREKETLERİNİN AÇIKLAMASI YOK"

İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol." diye yazdı.

"YILDIZI PARLIYOR"

Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün." ve "Yıldızı parıldıyor." yorumunda bulundu.

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