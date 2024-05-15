Arda Güler attı, Real Madrid şov yaparak kazandı

La Liga karşılaşmasında Real Madrid ağırladığı Alaves'i 5-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler yine gol attı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler attı, Real Madrid şov yaparak kazandı
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15 Mayıs 2024 00:25
Son güncelleme 15 Mayıs 2024 00:37
La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Alaves'i 5-0 mağlup etti.

Real Madrid, 10. dakikada Jude Bellingham, 27. dakikada Vinicius Junior ve 45+1. dakikada Federico Valverde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı durgun başlasa da 70. dakikada Vinicius Junior tekrar sahneye çıktı ve skoru 4'e çıkardı. Son haftaların formda ismi Milli oyuncumuz Arda Güler 81. dakikada sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü kaydetti.

Arda Güler son 4 maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 93'e yükseltirken, Alaves ise 41 puanda kaldı.

Real Madrid bir sonraki karşılaşmasında Villareal deplasmanına giderken, Alaves sahasında Getafe'yi konuk edecek.

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