Galatasaray Daikin, Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, deneyimli oyuncu Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Daikin, Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı
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14 Mayıs 2024 15:43
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çukurova Belediyesi'nde forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Yasemin Güveli'ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

Yasemin Güveli, daha önce de Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Karayolları'nda forma giymişti.

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