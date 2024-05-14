Haber Tarihi: 14 Mayıs 2024 15:40 - Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 15:40

Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? 14 Mayıs 2024

Küresel piyasalarda gözler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, FED Başkanı Powell açıklaması saat kaçta? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs 2024 Powell konuşmasının detayları...

Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? 14 Mayıs 2024
Abone Ol
Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının saat kaçta başlayacağının yanı sıra vereceği mesajlar da merak ediliyor.  

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD'de haftanın ilk işlem gününde, açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. 14 Mayıs Salı günü, nisan ayı ABD ÜFE verisi açıklanacak. Aynı gün, Fed Başkanı Powell'ın konuşması görülüyor. Powell'ın faiz ile ilgili söylemleri yakından izlenecektir.

Takvime göre 11-12 Haziran'da gerçekleşecek toplantı sonrası karar 12 Haziran'da saat 21.00 - 22.00 arasında duyurulacak.

FED NİSAN FAİZ KARARI 2024

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed faiz oranlarını son yirmi yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu ve enflasyonda son dönemde yaşanan gerilemeleri kabul ederek, ekonominin zayıflamaması halinde yıl boyunca sürebilecek bir bekle ve gör duruşunu uzattı.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

iOS 17.5 yenilikleri ve özellikleri 2024: iOS 17.5 alacak, destekleyecek telefonlar ve modeller Gündem iOS 17.5 yenilikleri ve özellikleri 2024: iOS 17.5 alacak, destekleyecek telefonlar ve modeller
Süper Lig'de yeni sezon tarihi açıklandı! Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezon tarihi açıklandı!
Al Ittihad, Marc-Andre ter Stegen'i istiyor Barcelona Al Ittihad, Marc-Andre ter Stegen'i istiyor
Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? 14 Mayıs 2024 Gündem Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? 14 Mayıs 2024
Altınordu'da yeni dönem başlıyor Spor Toto 2. Lig Altınordu'da yeni dönem başlıyor
Aliağa Futbol, final aşkına sahaya çıkıyor Spor Toto 3. Lig Aliağa Futbol, final aşkına sahaya çıkıyor
Ege futboluna kadın eli: Hüma Yüksel Futbol Ege futboluna kadın eli: Hüma Yüksel
Anderson Talisca için ayrılık kararı! Dünya Futbolu Anderson Talisca için ayrılık kararı!
Adem Büyük, Karşıyaka'dan ayrıldı Spor Toto 3. Lig Adem Büyük, Karşıyaka'dan ayrıldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Okan Buruk, üç ismin üzerini çizdi!
2
Fiorentina'dan Zaniolo hamlesi!
3
Roma, Angelino için kararını verdi
4
Wilfried Zaha'ya ırkçı saldırı!
5
Murat Ülker, Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacak mı? Açıklama
6
TFF, transfer tarihlerini açıkladı
7
PSG transferde büyük oynuyor: Kvaratskhelia!

SON HABERLER

yukarı ok