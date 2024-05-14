Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? 14 Mayıs 2024

Ekonomi gündemini yakından takip eden kişiler Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının saat kaçta başlayacağının yanı sıra vereceği mesajlar da merak ediliyor.



FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD'de haftanın ilk işlem gününde, açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. 14 Mayıs Salı günü, nisan ayı ABD ÜFE verisi açıklanacak. Aynı gün, Fed Başkanı Powell'ın konuşması görülüyor. Powell'ın faiz ile ilgili söylemleri yakından izlenecektir.



Takvime göre 11-12 Haziran'da gerçekleşecek toplantı sonrası karar 12 Haziran'da saat 21.00 - 22.00 arasında duyurulacak.



FED NİSAN FAİZ KARARI 2024



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.



Fed faiz oranlarını son yirmi yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu ve enflasyonda son dönemde yaşanan gerilemeleri kabul ederek, ekonominin zayıflamaması halinde yıl boyunca sürebilecek bir bekle ve gör duruşunu uzattı.



FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ



Fed 2024 yılında toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek. Kalan ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri ise şu şekilde;



11-12 Haziran 2024,



30-31 Temmuz 2024,



17-18 Eylül 2024,



6-7 Kasım 2024,



17-18 Aralık 2024.



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