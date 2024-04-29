Futbolseverlere Şampiyonlar Ligi müjdesi; şifresiz

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Acunmedya, TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak maçları da açıkladı.Şampiyonlar Ligi'nde 30 Nisan Salı 22.00'de oynanacak Bayern Münih - Real Madrid ve 1 Mayıs 22.00'de oynanacak Dortmund - PSG maçları şifresiz olarak TV 8,5 ekranlarında olacak.2 Mayıs Perşembe günü ise Roma - Bayer Leverkusen maçı TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.