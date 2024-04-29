Borussia Dortmund'da hedef Jadon Sancho!

Borussia Dortmund, devre arasında Manchester United'dan kiraladığı Jadon Sancho'nun bonservisini sezon sonunda almak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund'da hedef Jadon Sancho!
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29 Nisan 2024 14:15
Son güncelleme 29 Nisan 2024 14:16
Kış transfer döneminde Manchester United'dan Jadon Sancho'yu kiralayan Borussia Dortmund, yıldız oyuncu için harekete geçecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dortmund, devre arasında kiraladığı Sancho'nun performansından memnun kaldı.

Alman devi, sezon sonunda yıldız oyuncuyu takımda tutmak için Manchester United ile pazarlığa oturmaya hazırlanıyor.

Haberde, Borussia Dortmund'un bu transferi gerçekleştirme şansının zor olduğu ancak Sarı-siyahlı kulübün tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

DORTMUND PERFORMANSI

Dortmund ile 16 maça çıkan Sancho, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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