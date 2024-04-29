Trabzonspor'dan 10 numara hamlesi!

Trabzonspor, Clermont forması giyen Muhammed Cham için görüşmelere başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'dan 10 numara hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Nisan 2024 12:53
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor; sol bek Borna Barisic, orta saha John Lundstram ve forvet Denis Draguş'u imza aşamasına getirmişti.

Bordo-mavililer son olarak Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham için görüşmelere başladı.

Fransız kulüplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ligue 1'de 31 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery