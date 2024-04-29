Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor; sol bek Borna Barisic, orta saha John Lundstram ve forvet Denis Draguş'u imza aşamasına getirmişti.
Bordo-mavililer son olarak Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham için görüşmelere başladı.
Fransız kulüplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ligue 1'de 31 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Bordo-mavililer son olarak Avusturyalı 10 numara Muhammed Cham için görüşmelere başladı.
Fransız kulüplerinden Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ligue 1'de 31 maçta 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.