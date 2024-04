Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, New York Knicks taraftarlarının 76ers arenasında daha baskın olmasından ötürü duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Embiid, The Athletic'ten Fred Katz'e yaptığı açıklamada, geçtiğimiz akşam takımının 97-92 mağlup olduğu playoff ilk turu serisinin 4. maçında Knicks taraftarlarının kendilerini bastırmasına izin veren 76ers taraftarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onları eleştirmek gibi olmasın ama bu durumun oldukça talihsiz ve hayal kırıklığı yaratan bir durum olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda Knicks taraftarın vardı ve tabii ki buraya çok yakın olduklarını biliyorum fakat böyle bir şey hiç görmemiştim. Ve ben 10 yıldır buradayım. Yani evet, bu beni biraz sinirlendiriyor, özellikle de Philly'nin bir spor şehri olarak kabul edildiğini düşünürsek."



İki şehrin arasındaki mesafenin yaklaşık iki saat olması, çok sayıda Knicks taraftarının maçta yer almasına ve birçok kez kendi evindeki taraftarın sesini net bir şekilde bastırmasına yol açmıştı.



Serinin 5. maçı Salı gecesi New York'ta oynanacak.





