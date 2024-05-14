Houston Rockets'ın, elindeki 3 numaralı draft hakkını takas etmeyi düşündüğü öne sürüldü.



Rockets ekibi, 2024 NBA Draft Lotaryasında olumlu bir sonuç elde ederek bu yılın draftında üçüncü sıradan seçim yapma hakkını elde etmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Rockets genel menajeri Rafael Stone'un, bu yüksek sıralı seçimle birlikte deneyimli bir oyuncuyu takasla almayı düşündüğünü dile getirdi.



Rockets daha önce 2023 yazında birkaç tecrübeli serbest oyuncuyla sözleşme imzalamış ve bu sayede 2022-23 sezonundaki 22 galibiyetlik sonuçtan, 2023-24 sezonunda 41 galibiyete yükselmeyi başarmıştı.



Temsilcimiz Alperen Şengün'ün yanı sıra, Jalen Green, Jabari Smith Jr. ve Amen Thompson gibi gelecek vaat eden oyuncuların yer aldığı Houston ekibinin, kadrosuna başka bir genç oyuncu eklemek yerine hemen kazanmaya yönelik opsiyonlara öncelik verdiği düşünülüyor.





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