Polonya-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile oynayacağı karşılaşmanın misafir tribünü öncelikli bilet satışları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Polonya-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2024 14:51
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının son maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile oynayacağı karşılaşmanın misafir tribünü öncelikli bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak mücadelenin bilet satışından Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri öncelikli olarak yararlanabilecek.

Satışlar bir gün sürecek ve son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler bilet alabilecek.

Polonya maçının genel bilet satışları ise 15 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC Kimlik-Pasaport no ve iletişim bilgileri ile temin edilebilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery