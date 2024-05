İsmet Taşdemir: ''Turu geçmeye çalışacağız''

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off 1. turda 16 Mayıs Perşembe günü evinde Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.



Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.



Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ve turu geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.



Play-off'a kaldıkları için sevinçli olduklarını belirten Taşdemir, "Ama lig çok enteresan oldu. Özellikle ara ara düştüğümüz dönemler oldu. Özellikle son dakikada verdiğimiz maçlar ve kaçan galibiyetler belki de lider çıkmamızı ya da üçüncü olmamızı engelledi. Geçen seneden beri bir yolumuz var. İzleyenlere keyif veren mücadele eden bir takım görüntümüz var. İki sezonda 70 hafta play-off potasının dışına çıkmayan bir takım var. İki senedir mücadele ettiğimiz ligi bu sene dördüncü tamamladık. Gururluyuz, mutluyuz mütevazi oyuncu kadromuzla iki senede bunları yaşadık." diye konuştu.



Geçen yıl finale kadar her şeyin çok güzel olduğunu ancak finalde üzüldüklerini hatırlatan Taşdemir, şöyle devam etti:



"Önümüzde 4 maçlık bir seri var. İlk maç ve rakip önemli, ligin ikinci yarısında iyi işler yapan Boluspor'a karşı oynayacağız. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Bizde kendi evimizde kendi seyircimizin önünde kendimizi ve seyircimizi mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu maçların kesin bir favorisi olduğunu düşünmüyorum. Kazanmak istediğimiz zaman kendimizi favori olarak görebiliriz ama bu maçların favorisi yok. Turu geçmeye çalışacağız elimizden gelen her şeyi yapacağımıza oyuncularımın adına söz verebilirim ama sonuç ne olur bilemem."



Taşdemir, sakatlıkları bulunan Erkan, Gökdeniz ve Süleyman'ın durumunun maç günü netlik kazanacağını ifade etti.



Bodrum FK'nin file bekçisi Diogo Sousa ise geçen seneden daha tecrübeli olduklarını kaydetti.



En büyük destekçilerinin taraftarları olduğunu belirten Sousa, tüm taraftarları maça davet etti.





