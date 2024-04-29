Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı!

Fenerbahçe'nin formasını terleten Ferdi Kadıoğlu bu sezon gösterdiği performansla pek çok takımın transfer listesine dahil olmuştu. Oyununun adı sık sık İngiliz devi Arsenal ile de anılırken Londra ekibinden Ferdi hakkında flaş karar geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu kararı!
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29 Nisan 2024 10:21
Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

ARSENAL FERDİ'Yİ BEĞENMEDİ

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun son maçlardaki performansının Arsenal tarafından beğenilmediğini duyurdu. Haberde; topçuların, 24 yaşındaki oyuncunun transferini şimdilik askıya aldığı vurgulandı.

NAPOLI VE WEST HAM DA TAKİP EDİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nu Arsenal'in yanı sıra Napoli ve West Ham gibi kulüpler de takip ediyordu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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