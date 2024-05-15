Galatasaray, derbinin bilet fiyatlarını açıkladı!

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının bilet fiyatlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, derbinin bilet fiyatlarını açıkladı!
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15 Mayıs 2024 10:31
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşılaşacağı maçın bilet fiyatları belli oldu.

Sarı kırmızılı takım, bilet fiyatlarının 1300 TL ile 30 bin TL arasında satışa sunulduğu açıklandı.

Çarşamba günü öncelikli olarak satışa sunulacak biletler, perşembe günü genel satışa açılacak.

Kategorilere göre değişen bilet fiyatları şu şekilde;



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