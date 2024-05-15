Beşiktaş'ta kadroda büyük revizyon!

Beşiktaş Kulübü yaz transfer döneminde kadroda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanıyor...
Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldığı gibi üçüncülük iddiasını da yitiren ve elinde Türkiye Kupası finali kalan siyah beyazlı ekip çok sayıda isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
Siyah beyazlılarda bu yaz dönemi Cenk Tosun, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Utku Yuvakuran ve Joe Worrall'ın sözleşmeleri sona eriyor. Bu isimlerden Ghezzal ve Worrall'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetim ayrıca kontratı devam eden 17 isimle de masaya oturacak. Bu isimlerden Valentin Rosier, Jean Onana, Ajdin Hasic, Javi Montero ve Badra Cisse ile de yolları ayırmanın planları yapılıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Kadroya dahil edilecek isimler konusunda da ince elenip sık dokunuyor. Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi, tespit edilen oyuncuların maliyetlerini çıkardı ve görüşmelere başladı.
5VİLA 9 ARASINDA TRANSFER YAPILACAK
Scout ekibinin 30'a yakın ismi takip ettiği bunların arasından, kadro müsaitliğine göre 5 ila 9 arasında ismin transfer edileceği gelen haberler arasında.
Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok gerisinde kaldığı gibi üçüncülük iddiasını da yitiren ve elinde Türkiye Kupası finali kalan siyah beyazlı ekip çok sayıda isimle yollarını ayırmayı planlıyor.
Siyah beyazlılarda bu yaz dönemi Cenk Tosun, Salih Uçan, Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Utku Yuvakuran ve Joe Worrall'ın sözleşmeleri sona eriyor. Bu isimlerden Ghezzal ve Worrall'ın gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetim ayrıca kontratı devam eden 17 isimle de masaya oturacak. Bu isimlerden Valentin Rosier, Jean Onana, Ajdin Hasic, Javi Montero ve Badra Cisse ile de yolları ayırmanın planları yapılıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Kadroya dahil edilecek isimler konusunda da ince elenip sık dokunuyor. Siyah beyazlı kulübün transfer komitesi, tespit edilen oyuncuların maliyetlerini çıkardı ve görüşmelere başladı.
5VİLA 9 ARASINDA TRANSFER YAPILACAK
Scout ekibinin 30'a yakın ismi takip ettiği bunların arasından, kadro müsaitliğine göre 5 ila 9 arasında ismin transfer edileceği gelen haberler arasında.