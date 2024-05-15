Beşiktaş, Dortmund'dan iki yıldızı istiyor!

Kötü geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmak isteyen Beşiktaş'ta yeni dönem için de çalışmalar hızla devam ediyor.
Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da oyuncu transferi için gaza basmış durumda. Güçlü bir ekiple yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Kartal için flaş gelişmeyi Alman basını duyurdu… Borussia Dortmund'un yıldızı Sebastien Haller'in kulüpten ayrılacağı belirtilirken, Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi. Bild'de yer alan habere göre; takımdaki durumundan hiç mutlu olmayan 29 yaşındaki santrfor, kendisiyle ilgilenen kulüplerle temasa geçti.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Beşiktaş, Alman ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden golcü futbolcu için tüm şartı zorlayacak. Fildişi Sahilli santrfor, bu sezon 18 maçta 514 dakika sahada kalırken 3 gol, 1 asistle oynadı.
HALLER İLE BİRLİKTE SALİH
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, kısa süre içerisinde soluğu yeniden Almanya'da alacak.
Hasan Arat'ın önümüzdeki günlerde Almanya'ya gideceği ve Haller ile birlikte Salih Özcan için de Dortmund'la masaya oturacağı öğrenildi.
Yerli transferinde adı ilk sıralarda yer alan Salih için Başkan Arat geçtiğimiz günlerde, "İyi bir oyuncu. Beşiktaş iyi bulduğu her futbolcu ile ilgilenir" demişti.
Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, bir yandan da oyuncu transferi için gaza basmış durumda. Güçlü bir ekiple yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Kartal için flaş gelişmeyi Alman basını duyurdu… Borussia Dortmund'un yıldızı Sebastien Haller'in kulüpten ayrılacağı belirtilirken, Beşiktaş'ın da devrede olduğu ifade edildi. Bild'de yer alan habere göre; takımdaki durumundan hiç mutlu olmayan 29 yaşındaki santrfor, kendisiyle ilgilenen kulüplerle temasa geçti.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Beşiktaş, Alman ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden golcü futbolcu için tüm şartı zorlayacak. Fildişi Sahilli santrfor, bu sezon 18 maçta 514 dakika sahada kalırken 3 gol, 1 asistle oynadı.
HALLER İLE BİRLİKTE SALİH
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, kısa süre içerisinde soluğu yeniden Almanya'da alacak.
Hasan Arat'ın önümüzdeki günlerde Almanya'ya gideceği ve Haller ile birlikte Salih Özcan için de Dortmund'la masaya oturacağı öğrenildi.
Yerli transferinde adı ilk sıralarda yer alan Salih için Başkan Arat geçtiğimiz günlerde, "İyi bir oyuncu. Beşiktaş iyi bulduğu her futbolcu ile ilgilenir" demişti.
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