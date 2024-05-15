Trabzonspor, 6 günde 2 finale çıkacak!

Trabzonspor, 23 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacağı Türkiye Kupası Finali öncesi ligde de çok önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Fırtına, 3.'lük yarışındaki en yakın rakibi Başakşehir'le 18 Mayıs'ta karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, en az kupa kadar bu maçı da final gibi görüyor. Trabzonspor, İstanbul'da 6 günde çifte zafere uzanıp, iki kulvarda da hedefine ulaşmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, 6 günde 2 finale çıkacak!
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15 Mayıs 2024 11:43
Aylar önce hedeflerini Türkiye Kupası ve Süper Lig üçüncülüğü olarak belirleyen Trabzonspor, sezonun son bölümünde en kritik dönemeçte...

Bordo-Mavililer, 6 günde İstanbul'da çıkacağı iki maçta iki hedefine de ulaşmak istiyor. Fırtına, önce 18 Mayıs'ta 3 puan arkasındaki Başakşehir ile ligde kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki karşılaşma 1-1 bitmişti. Başakşehir bu maçı kazanıp, son hafta da galip gelirse ikili averajda öne geçeceği için sezonu 3. sırada tamamlayacak. Karadeniz ekibi, galibiyete uzanıp hem üçüncülüğü garantileyecek hem de kupa finali öncesi ciddi moral kazanacak.

Olimpiyat'ta 5'te 5 yaptı

Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu mücadeleyi en az 23 Mayıs'taki Türkiye Kupası Finali kadar önemsiyor. Olimpiyat Stadı'nda bugüne kadar çıktığı 5 finalin tamamını kazanan Trabzonspor, 3 kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü, 2 defa da Türkiye Kupası'nı kazandı. Olimpiyat adeta Fırtına'nın ikinci evi. Bordo-Mavililer, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk kupasıyla tur attığı statta zaferlerine bir yenisini eklemek istiyor.

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