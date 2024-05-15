Trabzonspor, 6 günde 2 finale çıkacak!

Aylar önce hedeflerini Türkiye Kupası ve Süper Lig üçüncülüğü olarak belirleyen Trabzonspor, sezonun son bölümünde en kritik dönemeçte...
Bordo-Mavililer, 6 günde İstanbul'da çıkacağı iki maçta iki hedefine de ulaşmak istiyor. Fırtına, önce 18 Mayıs'ta 3 puan arkasındaki Başakşehir ile ligde kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki karşılaşma 1-1 bitmişti. Başakşehir bu maçı kazanıp, son hafta da galip gelirse ikili averajda öne geçeceği için sezonu 3. sırada tamamlayacak. Karadeniz ekibi, galibiyete uzanıp hem üçüncülüğü garantileyecek hem de kupa finali öncesi ciddi moral kazanacak.
Olimpiyat'ta 5'te 5 yaptı
Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu mücadeleyi en az 23 Mayıs'taki Türkiye Kupası Finali kadar önemsiyor. Olimpiyat Stadı'nda bugüne kadar çıktığı 5 finalin tamamını kazanan Trabzonspor, 3 kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü, 2 defa da Türkiye Kupası'nı kazandı. Olimpiyat adeta Fırtına'nın ikinci evi. Bordo-Mavililer, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk kupasıyla tur attığı statta zaferlerine bir yenisini eklemek istiyor.
Bordo-Mavililer, 6 günde İstanbul'da çıkacağı iki maçta iki hedefine de ulaşmak istiyor. Fırtına, önce 18 Mayıs'ta 3 puan arkasındaki Başakşehir ile ligde kozlarını paylaşacak. İlk yarıdaki karşılaşma 1-1 bitmişti. Başakşehir bu maçı kazanıp, son hafta da galip gelirse ikili averajda öne geçeceği için sezonu 3. sırada tamamlayacak. Karadeniz ekibi, galibiyete uzanıp hem üçüncülüğü garantileyecek hem de kupa finali öncesi ciddi moral kazanacak.
Olimpiyat'ta 5'te 5 yaptı
Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu mücadeleyi en az 23 Mayıs'taki Türkiye Kupası Finali kadar önemsiyor. Olimpiyat Stadı'nda bugüne kadar çıktığı 5 finalin tamamını kazanan Trabzonspor, 3 kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü, 2 defa da Türkiye Kupası'nı kazandı. Olimpiyat adeta Fırtına'nın ikinci evi. Bordo-Mavililer, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk kupasıyla tur attığı statta zaferlerine bir yenisini eklemek istiyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU