Beşiktaş'ta Svensson, planları bozdu!

Devre arasında Beşiktaş'a katılan ve ilk maçlarda eleştirilen Jonas Svensson, son haftalarda 11'in değişmez ismi oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Svensson, planları bozdu!
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15 Mayıs 2024 11:55
Beşiktaş'ta Jonas Svensson'un form grafiği yükseliyor.

Devre arasında takıma katılan ve ilk maçlarda eleştirilen Norveçli oyuncu, son haftalarda 11'in değişmez ismi oldu.

Deneyimli sağ bek, Corendon Alanyaspor deplasmanında özellikle savunmada başarılı oyun sergiledi. Svensson, Alanya'da girdiği 7 ikili mücadeleyi kazandı. Norveçli sağ bek, 4 kez de top çalarak rakip atakları kesti.

Hücumda da başarılı bir grafik çizen Svensson, yüzde 98 isabetli pas oranı yakaladı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, attığı 6 uzun topun 5'ini takım arkadaşlarıyla buluşturdu.  

 
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