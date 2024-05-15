Fenerbahçe'de seçim yarışını kızıştıracak ikinci hamle mevcut başkan Ali Koç'tan...
Koç, Edin Dzeko'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı Romelu Lukaku'yu transfer listesine aldı.
BRANCO GÖRÜŞECEK
Bonservisi Chelsea'de olan ve sezonu Roma'da geçiren 31 yaşındaki 1.91'lik dev golcü bu sezon 46 maçta 20 kez ağları sarstı. Sportif Direktör Mario Branco'nun Belçikalı golcü ve temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Chelsea'nin oyuncuyu bonservisiyle satmayı istediği biliniyor. Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku halen Adanaspor forması giyiyor.
Babası Roger Lukaku Gençlerbirliği'nde, kuzeni Boli Bolingoli ise Başakşehir'de oynamıştı.
MOU İLE KOÇ DA GÖRÜŞTÜ
Jose Mourinho'yu ilk dile getiren isim Aziz Yıldırım olsa da rakibi Ali Koç'un da Portekizli teknik adamla görüştüğü biliniyor.
Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin maçlarını izlediği, eksiklerle ilgili detaylı bir rapor hazırladığı, buna karşın mevcut takım iskeletiyle fazla oynanmasını istemediği öğrenildi.
Edin Dzeko'nun da Mourinho'nun gelmesi halinde takımda kalabileceği bildirildi.
Koç, Edin Dzeko'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı Romelu Lukaku'yu transfer listesine aldı.
BRANCO GÖRÜŞECEK
Bonservisi Chelsea'de olan ve sezonu Roma'da geçiren 31 yaşındaki 1.91'lik dev golcü bu sezon 46 maçta 20 kez ağları sarstı. Sportif Direktör Mario Branco'nun Belçikalı golcü ve temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Chelsea'nin oyuncuyu bonservisiyle satmayı istediği biliniyor. Romelu Lukaku'nun kardeşi Jordan Lukaku halen Adanaspor forması giyiyor.
Babası Roger Lukaku Gençlerbirliği'nde, kuzeni Boli Bolingoli ise Başakşehir'de oynamıştı.
MOU İLE KOÇ DA GÖRÜŞTÜ
Jose Mourinho'yu ilk dile getiren isim Aziz Yıldırım olsa da rakibi Ali Koç'un da Portekizli teknik adamla görüştüğü biliniyor.
Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin maçlarını izlediği, eksiklerle ilgili detaylı bir rapor hazırladığı, buna karşın mevcut takım iskeletiyle fazla oynanmasını istemediği öğrenildi.
Edin Dzeko'nun da Mourinho'nun gelmesi halinde takımda kalabileceği bildirildi.