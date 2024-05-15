Trabzonspor'un kozu Edin Visca!

Bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla fark yaratan Edin Visca, ligde son 3 maçta yaptığı 5 asistle dikkat çekti.
34 yaşındaki yıldız, ligde 35 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 12 asist yaptı.
Bosnalı futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 kez ağları havalandırıp, 5 gol pası verdi.
Toplamda 6 gol, 17 asiste ulaşan Visca, üst üste oynanacak zorlu Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarında Fırtına'nın en önemli kozu olacak.
34 yaşındaki yıldız, ligde 35 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 12 asist yaptı.
Bosnalı futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 kez ağları havalandırıp, 5 gol pası verdi.
Toplamda 6 gol, 17 asiste ulaşan Visca, üst üste oynanacak zorlu Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarında Fırtına'nın en önemli kozu olacak.
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