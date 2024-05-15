Trabzonspor'un kozu Edin Visca!

Trabzonspor'un üst üste oynanacak zorlu Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında kozu Edin Visca olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'un kozu Edin Visca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2024 11:55
Bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla fark yaratan Edin Visca, ligde son 3 maçta yaptığı 5 asistle dikkat çekti.

34 yaşındaki yıldız, ligde 35 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 12 asist yaptı.

Bosnalı futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 kez ağları havalandırıp, 5 gol pası verdi.

Toplamda 6 gol, 17 asiste ulaşan Visca, üst üste oynanacak zorlu Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarında Fırtına'nın en önemli kozu olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery