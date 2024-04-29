Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 3 rekor kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 3 rekor kırıldı.



TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 21 kulüp katıldı.



İstanbul Su ve Doğa Sporları Kulübünden Masal Özgü Koyuncu, 100 metre çift palette 50,77 saniyelik derecesiyle gençler 14-15 ve 16-17 yaş gruplarında iki ayrı rekora imza attı.



Bakırköy Ata Spor Kulübünden Arda Karacabay da 50 metre çift palet yarışmasını 20,13 saniyede tamamlayarak gençler 16-17 yaş grubunda Türkiye rekoru kırdı.





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