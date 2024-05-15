Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı

Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a 4-1 yenildi ve bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansı kalmadı.



Toumbas Stadyumu'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 37. dakikada Taison, 72. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic, 89. dakikada Adelino Vieira ve 90. dakikada yine Andrija Zivkovic atarken, Panathinaikos'un tek golünü 78. dakikada Alexander Jeremejeff attı.



Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 1 hafta kala AEK'in de deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup olması sonrası liderliğe yükselirken, liderin 6 puan gerisinde kalan Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmadı.



Şampiyonluk grubunun son haftasında fikstür şu şekilde;



AEK - Lamia

Aris - PAOK

Panathinaikos - Olympiakos



PUAN DURUMU



1- PAOK (77)

2- AEK (75)

3- Olmypiakos (73)

4- Panathinaikos (71)





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