Duke Üniversitesi'nin efsanevi koçu Mike Krzyzewski'nin, Los Angeles Lakers'a yeni başantrenör arayışında yardımcı olduğu bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Jovan Buha'ya göre 'Coach K', bu ayın başında Darvin Ham'i gönderdikten sonra kendisinin yerine geçecek kişiyi arayan Lakers için "resmi olmayan saygın bir kaynak" olarak ortaya çıktı.



Buna bağlantılı olarak önde gelen koç adaylardan biri, Krzyzewski'nin koçluğunda dört sezon oynayan JJ Redick olarak gösterilmişti.



2006 yılında Duke'ta yılın kolej oyuncusu ödülünü kazanan Redick, NBA'de 15 sezon oynadığı birkaç takımla başarılı bir kariyeri geride bırakmıştı.



Redick hiçbir seviyede başantrenörlük yapmamış olsa da, maç deneyimi ve basketbol kariyeri sonrasında ön plana çıktığı kısa analistlik kariyerinde basketbol zekasıyla büyük takdir toplamıştı.



Ayrıca Lakers yıldızı LeBron James, yakın zamanda Redick ile 'Mind the Game' isimli, basketbolun taktiksel tarafını tartıştıkları bir podcast başlatmıştı.



Krzyzewski, 2021-22 sezonunun ardından 1.202 galibiyetle kolej erkek basketbol tarihinin en çok kazanan başantrenörü olarak koçluktan emekli olmuştu.



1980'den emekliliğine kadar Blue Devils'da kalan Coach K için Charania ve Buha, Lakers'ın sahibi Jerry Buss'ın 2004 yılında kendisini işe almak için güçlü bir teklifte bulunmasından bu yana Lakers'la iyi bir ilişkisi olduğunu belirttiler.





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