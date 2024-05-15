Los Angeles Lakers ekibinin, Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Donovan Mitchell'ı bu yaz kovalayacak takımlar arasında "ön sırada" yer almasının beklendiği iddia edildi.



Bu yaz döneminin en büyük hikayelerinden biri olan Mitchell'ın kontrat durumu an itibariyle belirsizliğini koruyor olsa da, The Athletic'ten Jason Lloyd, Lakers'ın kendisini bu yaz Los Angeles'a çekme konusunda büyük bir tehdit oluşturduğunu kaleme aldı:



"Mitchell bu yaz Cleveland'la kontratını uzatmazsa, Cavs takas seçeneklerini araştırmak zorunda kalacak ve ön sıralarda yer alan takımlardan biri de Lakers olacak. Mitchell'ın baldırındaki mevcut sakatlık durumu göz önüne alındığında, Cavs ile son maçını oynamış olması mümkün."



Hakkında haftalardır dedikodular çıkan Mitchell'ın Cleveland'daki mutsuzluğu, birçok muhabir ve taraftar tarafından dile getiriliyordu. Yine birçok kişiye göre, Cavaliers'ın playofflarda mucizevi bir çıkış yakalayamaması halinde Mitchell'ın bu yaz hoşnutsuzluğunu kamuoyuna açıklayabileceğine ve genel menajerin elini zorlayabileceğine inanılıyor.



Mitchell bu sezon çıktığı 55 maçta %46,2 şut oranıyla 26,6 sayı, 6,1 asist ve 5,1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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