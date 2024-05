Fenerbahçe Göksel Çelik'te hedef 2 kupa

İtalya'nın ev sahipliği yaptığı Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'in finalinde İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao'yu 78-75 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sezonu 2 kupayla tamamlamayı hedefliyor.



Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, rakiplerini geçerek sezon başında koydukları hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.



Toplamda 2 galibiyete ulaşan ekibin şampiyon olacağı serinin ilk maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda başantrenör Can Aksu ile oyunculardan Kinem Kulbay ve Cemil Baban, takımın kısa vadedeki hedeflerini, 10-16 mayıs engelliler haftasına ilişkin görüşlerini ve engellilerin problemlerini AA muhabirine anlattı.



Lige şampiyonluk parolasıyla başladıklarını belirten Can Aksu, "Ligde 14'te 14 yaparak play-off'lara geldik. Beşiktaş çok iyi bir rakip, Galatasaray'ı 2-0 ile geçtiler. Play-off ilk maçını kaybettik, çok hatalarımız vardı. Oyuna giremedik ve savunma yapamadık. Çok şut kaçırdık ve bunlar bize mağlubiyet olarak döndü. Cumartesi günü Beşiktaş'ın sahasında onları yenip seriyi kendi evimize taşımak istiyoruz. Biz zorların takımıyız. İnşallah Beşiktaş'ı geçip kupayı kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.



Avrupa Kupası 1'de şampiyonluk yaşadıklarını ve daha önce organizasyonda 2 ve 3 numaralı kupaları da kazandıklarını aktaran Aksu, "Önümüzdeki sene hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak. Hedefimiz her zaman yüksek. Fenerbahçe'de hiçbir zaman ikincilik başarı olmaz, biz de bunun bilincindeyiz. Avrupa kupalarına ne kadar katılırsan puan alıp yükseliyorsun. Biz 3'te başladık. Bu senede inşallah Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacağız. Bu sene Avrupa şampiyonluğumuzdaki 6 takım Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden gelmişti. Biz bir prova yaptık aslında. Biz dörtlü final görebilecek güçteyiz. İnşallah önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. Fenerbahçe Kulübünün müzesini kupalarla doldurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



1907 Fenerbahçe Derneği'nin sponsorluğunun ardından büyük bir çıkışa geçtiklerini ve bu desteğin kendi branşlarını çok ileri taşıdığını anlatan Aksu, şunları kaydetti:



"1907 Fenerbahçe Derneği'nin katkılarıyla daha kuvveti bir takım olduk. Her zaman yanımızda oldular. Fenerbahçe Kulübüne destek olmaya çalışıyorlar. Rıfat başkanımıza, yönetim kuruluna ve Ali Koç başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin bu ligde olması gerekiyordu. Ali başkanımız seçilmeden önce bunun sinyallerini vermişti. Bunu bize sağladılar. Bundan sonraki süreçte tek amacımız daha iyi yerlere gelmek. Kulübümüz en yüksek noktada temsil etmek istiyoruz."



- Kinem Kulbay: "Sezon başında 2 kupa sözü vermiştik"



Oyunculardan Kinem Kulbay, sezon başında 2 kupa sözü verdiklerini ve Beşiktaş'ı geçerek bunu başaracaklarına inandıklarını dile getirdi.



Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Beşiktaş ile ilk maçlarına yorgun çıktıklarını vurgulayan Kinem, "Sezon başında 2 kupa sözü vermiştik. Birincisi Avrupa Şampiyonluğuydu ve onu başardık. Şimdi lig şampiyonluğunu istiyoruz. Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Destekleri için 1907 Fenerbahçe Derneği'ne teşekkür eden Kinem, "İlk kupayı getirdik ve ilk hedefimizi tamamladık. İkinci hedefimiz ligde şampiyonluk. Önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



- Cemil Baban: "Fenerbahçe'nin gücünü göstereceğiz"



Oyunculardan Cemil Baban ise Beşiktaş'ı geçerek Fenerbahçe'nin gücünü herkese göstermek istediklerini ifade etti.



Sezona çok iyi bir hazırlık dönemiyle başladıklarını ve iyi bir takım kurduklarını anlatan Cemil, "Başından itibaren sonuca kenetlenerek hazırlandığımız, sonucu mutlu bitecek şekilde inandığımız bir sezondu. Her şey yolunda gitti. EuroCup 1'i kazandık. Müthiş bir şampiyonluk elde ettik. Beşiktaş'a karşı ilk maçımızda ummadığımız bir mağlubiyet aldık. Ligde 2 maçta da Beşiktaş'ı yenmiştik. Fenerbahçe bu değil, Fenerbahçe'nin gücünü göstereceğiz. İnşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.



Takımın uzun yıllardır süregelen bir başarı hikayesi ortaya koyduğunun altını çizen Cemil, şöyle konuştu:



"Ligde ve Avrupa'da kupa getiren bir ekip. Ben takıma yeni katıldım. Bundan sonra ilk hedefimiz şampiyon olup, devam eden başarıyı önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Daha önce katılmadığımız, müzemizde eksik olan tek kupa o. Ara vermeden inşallah onu da müzemize getirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü söylemeye gerek. Dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri. 9 branşı var ve her branşa büyük destek veriyor. Kulübümüzün, yönetimimizin desteği olağanüstü. 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticileri ve Ali başkanın bize özel desteği var."



- Engelliler haftası ile ilgili görüşleri



Başantrenör Can Aksu ile oyuncular Kinem Kulbay ve Cemil Baban, 10-16 mayıs engelliler haftasına ilişkin de açıklamada bulundu.



Türkiye'de 5 milyon engelli vatandaş olduğunu aktaran Can Aksu, "Bunların yaklaşık 7 bini lisanslı sporcu. Bu sayıyı artırmamız lazım. Hepimiz bir engelli adayıyız. Biz de elimizden geldiği kadar tüm engelli arkadaşlarımıza bunu duyurmak istiyoruz. Engelli sporunda 18 branş var. Engelliler haftası bizim için farkındalık günü. Avrupa'daki bir engelli sokağa çıktığı zaman hiçbir engele takılmadan akşama kadar gezebilir. Biz de maalesef böyle değil. Ulaşımda büyük sıkıntı var. Çok büyük sorunlar var. Yıllarca söyledik bazı sıkıntılar aşıldı. Biz deplasmana gittiğimizde çocukların lavaboya gidecek engelli tuvaleti yoktu. Şimdi bakıyorsun hemen hemen çoğunda engellilere uygun lavabolar var bunlar büyük gelişmeler." ifadelerini kullandı.



Engellilere en önemli desteği ailelerin vermesi gerektiğini anlatan Kinem, şunları kaydetti:



"Türkiye'de engelliye yolda yürümek bile çok zor. Bazı salonlar engelliye uygun bile değil. Engellilere şu mesajı vermek istiyorum; hiçbir zaman hayata küsmemelerini, kendilerine güvenip bir sporla buluşmalarını istiyorum. Kendilerine güvenip içlerindeki cevheri çıkarmalarını istiyorum. O zaman hayat çok daha güzel olacak. Ben dışarı çıkamıyordum çünkü annem 'ne olacak nasıl kendi başına işlerini yapabileceksin' diyordu. Beni korkarak özgürleştirdi. Çocuklarınızın yanınızda olun ama sorumlulukları onlara bırakın. Onları özgürleştirin ve sporla buluşturun."



Engellilerin sosyal yaşama kazandırılma sorununa dikkati çeken Cemil ise "Biz engellerin topluma ve yaşama kazandırılma sorunu var. Bu ailelerle organize edilmesi gereken bir konu. Biz engelli sporcular olarak rol modeliz. Aileler, bizleri örnek alarak çocuklarını hayata kazandırmaya çalışmalı. Engelli aileleri endişe içinde çocuklarını sosyalleşmeye yönlendiremiyorlar. Biz önemli referansız. Bizleri takip etmeleri çok önemli." ifadelerini kullandı.





