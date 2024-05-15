Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a flaş sözler!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım, "Mevcut başkan "Ben başkan olduğum sürece, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Bu ne demek? Bunu arkadaşlarla düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, TFF Başkanı mı? Kim? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz!" dedi.
Yıldırım, ayrıca, "Eğer davamız hakem komitesi başkanı veya federasyon başkanıysa çok kolay. Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız!" sözlerini sarf etti.
"BİR LAF ÜZERİNE GELİYORUM"
Aziz Yıldırım, "Yiğit Bulut'un trolleri varmış, AKP beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Ben duymam! Sakın bu işlere girmeyin! Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine.. İktidar duruyor, TFF Başkanı duruyor, hakemler duruyor.. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı!" açıklamasında bulundu.
"ALİ KOÇ İLE KÜS DEĞİLİM"
Ali Koç ile küs olmadıklarını belirten Aziz Yıldırım, "Ali Koç ile küs değilim, sadece fikirlerimiz ayrı." şeklinde konuştu.
Aziz Yıldırım, "Mevcut başkan "Ben başkan olduğum sürece, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedi. Bu ne demek? Bunu arkadaşlarla düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? İktidar mı, devlet mi? Hakemler mi, TFF Başkanı mı? Kim? Eğer bunlar birbirine bağlıysa, alttan yukarı gitmeyeceğiz! Yukarıdan söyleyeceğiz!" dedi.
Yıldırım, ayrıca, "Eğer davamız hakem komitesi başkanı veya federasyon başkanıysa çok kolay. Devlet ayrı, hükümet ayrı! Biz devletle kavga edemeyiz! Ama hükümetle haklı olduğumuzda mücadele yaparız, yaptık! FETÖ konusunda iç içeydiler, hep beraber yürüdük! Onun için açık olacağız!" sözlerini sarf etti.
"BİR LAF ÜZERİNE GELİYORUM"
Aziz Yıldırım, "Yiğit Bulut'un trolleri varmış, AKP beni destekliyormuş falan... Ben kimsenin adamı değilim! Ben hiçbir partinin adamı değilim, olmam da! O troller de bu işlere girmesin! Ben duymam! Sakın bu işlere girmeyin! Hükümet desteği ile değil, bir laf uğruna geliyorum! 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı üzerine.. İktidar duruyor, TFF Başkanı duruyor, hakemler duruyor.. Çocuklar ağlıyor, öyle diyorlardı!" açıklamasında bulundu.
"ALİ KOÇ İLE KÜS DEĞİLİM"
Ali Koç ile küs olmadıklarını belirten Aziz Yıldırım, "Ali Koç ile küs değilim, sadece fikirlerimiz ayrı." şeklinde konuştu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU