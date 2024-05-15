Miami Heat'in emekli veteranı Udonis Haslem, Los Angeles Lakers'ın bir sonraki koç olarak JJ Redick'i işe almasının neden kötü bir fikir olduğuna açıklık getirdi.



ESPN'in 'NBA Today' programında konuşan Haslem, Lakers'a bir sonraki potansiyel başantrenörü konusunda bir uyarıda bulundu.



Haslem, diğer analistleri oldukça şaşırtacak şekilde, çoğu kişinin lider olarak gördüğü JJ Redick'in neden Lakers soyunma odasını yönetmek için en iyi tercih olmayabileceğini şu sözlerle açıkladı:



"Eğer JJ gelirse, alaycı bir soyunma odanız olur. 'Koç, LeBron'la maçtan sonra podcast var mı?' diyen adamlarla karşılaşabilirsiniz. JJ'in söylediği her şeye alaycı gözle bakan adamlar olabilir. 'Bunlar JJ'in lafları mı, LeBron'un lafları mı?' diye merak ederler."



Koç alternatifi olarak Haslem, James'le çalışma deneyimi olan Heat'in asistan koçu Chris Quinn'i önerdi:



"Bunu sadece sevdiğim bir adam olduğu için söylemiyorum, ama Chris Quinn'in Miami'de LeBron James'e koçluk yapmışlığı var... Yani LeBron'un saygı duyduğu bir adam olduğunu biliyorum. Peki o gerçek bir aday mı? Kim bilir, çünkü şimdiden belirlenmiş bazı isimler var zaten."



Lakers'ta geçirdiği altı sezonun ardından LeBron, bu yaz sınırsız serbest oyuncu olarak rotasını değiştirme şansına sahip olacak. LeBron'un emekliliği hâlâ masadayken, pek çok kişi kariyerini Lakers'ta sonlandıracağına inanıyor.





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