Girona tecrübeli yıldızıyla sözleşme uzattı

Girona tecrübeli oyuncusu Daley Blind ile 2026'ya kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Girona tecrübeli yıldızıyla sözleşme uzattı
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15 Mayıs 2024 19:28
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantileyen Girona transfer çalışmalarına da hız verdi.

İç transfere öncelik veren Girona, yıldız oyuncusunun sözleşmesini uzattı.

Girona resmi sitesinden yaptığı açıklamada 34 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Daley Blind ile 2026'ya kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Girona formasıyla 35 resmi maça çıkan Daley Blind bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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