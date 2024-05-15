Girona tecrübeli yıldızıyla sözleşme uzattı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantileyen Girona transfer çalışmalarına da hız verdi.



İç transfere öncelik veren Girona, yıldız oyuncusunun sözleşmesini uzattı.



Girona resmi sitesinden yaptığı açıklamada 34 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Daley Blind ile 2026'ya kadar sözleşme uzattığını açıkladı.



35 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Girona formasıyla 35 resmi maça çıkan Daley Blind bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





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