Galatasaray'ın büyük teklif hedefi: Wilfried Zaha

Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılı ekipte, takımdan ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor.
Sezon başında Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.
Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
Sezon başında Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.
Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.
İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
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