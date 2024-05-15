Galatasaray'ın büyük teklif hedefi: Wilfried Zaha

Galatasaray'da sezonun sonuna yaklaşılırken, transfer gündemi de hareketlenmeye başladı. Sarı kırmızılıların Wilfried Zaha'ya gelecek teklifleri değerlendirileceği öğrenildi.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın büyük teklif hedefi: Wilfried Zaha
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15 Mayıs 2024 15:42
Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Sarı kırmızılı ekipte, takımdan ayrılacak futbolcular da yavaş yavaş netleşiyor.

Sezon başında Crystal Palace'dan transfer edilen Wilfried Zaha, beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 40 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 10 gol 4 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, bonservissiz transfer ettiği Fildişili futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

İngiltere ve Suudi Arabistan'dan birkaç takımın Zaha ile ilgilendiği ve yönetimin teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

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