Nigel Hayes-Davis: 'Kupayı kazanmak için çalışmalıyız'

Fenerbahçe Beko'nun Birleşik Amerikalı yıldızı Nigel Hayes-Davis, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Final-Four'da yer almanın onur verici olduğunu dile getiren Nigel Hayes-Davis, "Basketbol, dünyadaki en zor sporlardan bir tanesi. Monaco'ya karşı uzatmada 5. maçı kazanmak da müthiş bir şey. Bu güzel başarıyı elde etmek çok güzel. Oraya gidip kupayı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.



"EN İYİ OYUNUMUZ NİSAN-MAYIS ARASIYDI"



Nigel Hayes-Davis, 10 aylık bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu sezon, iki koçla birlikte çalıştık. Avrupa'da basketbol, duygusal bir şekilde oynanıyor. Bazı şeyler oturmayınca da hemen eleştiriler başlıyor. Koç değişikliği sonrası adaptasyon zaman aldı. Birçok rekor kırdık. En iyi oyunumuzu da nisan ile mayıs aylarında oynadık ve bu durum takım için çok önemliydi." şeklinde görüş belirtti.



Maçtaki performansıyla ilgili konuşan Nigel Hayes-Davis, "Savunmadaki performansınızla hücumdaki performansınız paralel gitmeli. Maçlardan sonra yaptıklarıma ve yapamadıklarıma bakıyorum. Hayal ettiğim bir şeyin içindeyim. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Şu anda odak noktamız THY EuroLeague değil. Önümüzde Türkiye'de oynanacak maçlar var." ifadelerini kullandı.



"CALATHES BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI"



Takım arkadaşı Nick Calathes'i çok sevdiğinden belirten Nigel Hayes-Davis, "Barcelona'da onunla birlikteyken kötü bir dönem yaşamıştım. Bana hep destek oldu. Koçun da söylediğine göre sayılarımın yüzde 60'ı onun sayesinde oldu. Gelmemiz üzerine eleştiriler yapıldı. Özellikle Calathes'in şutları çok eleştirildi. Kendisi çok mütevazıdır. Çok da iyi oyuncudur. Oynadığı her takımda da çok iyiydi. Kendisi büyük takımların ve büyük maçlarının adamıdır." dedi.







