Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası başladı.



Şampiyonayla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, "Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek. Dünyanın en iyi etkinliklerini düzenleyebilmek" dedi.



TTF tarafından düzenlenen Brooks Brothers Türkiye Masters Takımlar Şampiyonası'nda kadın ve erkek toplam 336 takımda 1739 sporcu mücadele ediyor. Şampiyonayla ilgili olarak TTF Başkanı Cengiz Durmuş, sanatçı Behzat Gerçeker ve sponsor firmaların temsilcileri Kerem Kutbay ve Mahir Can Işık'ın katıldığı basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından birisi olan takımlar şampiyonasında yaklaşık 336 takım ve 1136 sporcunun yarıştığı bir turnuva gerçekleştiriyoruz. Bizler Türkiye Tenis Federasyonu olarak her etkinliğimizin herkese faydalı olabilmesini hem sporcusundan hem ailesinden hem kulübüne, antrenörüne öncelikle de tabii sporcumuzun kendisine faydalı olabilecek her türlü etkinliğimizi herkesin faydalı hale getirilebilmesi için bir paydaş yöntemi belirliyoruz. Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek. Dünyanın en iyi etkinliklerini düzenleyebilmek. Bu yolda çok önemli aşamalara gelmişiz" dedi.



"DAVETLE KATILDIĞIMIZ TURNUVADA DÜNYA İKİNCİSİ OLDUK"



TTF olarak hedeflerine ulaşmaları konusunda başarıların kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Durmuş, "2 gün önce Antalya'da Engelliler Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştirdik ve puanımız olmadan yani davetle katıldığımız bir turnuvada dünya ikincisi olduk. Gerçekten finali oynarken dünya ikinciliği sevindirdi ama bir yandan şampiyonluğu kaçırdık" diye konuştu.



Tenisi halka sevdirmek için çok sayıda organizasyon düzenlediklerini aktaran TTF Başkanı Cengiz Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz burada bunları yaparken, yarın Türkiye'nin en güzel yerinden Türkiye'nin en güzel başka bir yerine Şırnak'a gideceğiz. Cudi Cup turnuvamız var. Uluslararası turnuvamız var orada. Yani Türkiye'nin her yerinde artık uluslararası turnuva yapabilme gücüne sahip olan yılda yaklaşık 700'ü aşkın turnuva düzenleyen bir federasyon olarak, bugün burada en üst düzey sporcu mücadele ederken yurt dışında da performans anlamında en üst düzey sporcularımız mücadele ederken biz de alt yapıda tabanın genişleyebilmesi adına Şırnak'ta da turnuvamızı başlatacağız."



BEHZAT GERÇEKER: BİRÇOK SANATÇI ARKADAŞIMIN BU SPORA BAŞLAMASINI SAĞLADIM



Basın toplantısına katılan sanatçı Behzat Gerçeker de sporun insanın hayatını düzene soktuğunu anlatarak, "Biz sanatçılar genelde gece yaşarız. Ancak spor insanın hayatını düzene koyduğu için ben de tenis sporuna başladım. Hayatımı sabah erken kalkarak normal insanlar gibi geçirmeye başladım. Sadece ben değil, birçok sanatçı arkadaşımın da bu spora başlamasını sağladım" dedi.





