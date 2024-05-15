Nick Calathes: "Çok güçlü takımlar var"

Fenerbahçe Beko'nun deneyimli guard oyuncusu Nick Calathes önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nick Calathes: 'Çok güçlü takımlar var'
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15 Mayıs 2024 17:42
Fenerbahçe Beko'nun, Monaco'yu devirdiği son maçta yıldızlaşan Nick Calathes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nick Calathes ise zor bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Ana hedeflerimizden bir tanesi Final-Four'a katılıp kupayı kazanmaktı. Final-Four hedefimizi gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

"ÇOK GÜÇLÜ TAKIMLAR VAR"

Tamamen sezona odaklandığını belirten Calathes, "Jasikevicius, geldikten sonra daha iyi oldum. Koç, benim tarzımı biliyordu. Oyuncularla birlikte aile gibiyiz. Bu tür şeyler bizi başarıya taşıdı. Final-Four'da çok güçlü takımlar var. Panathinaikos, bütün sezon boyunca çok iyi oynadı. Real Madrid ve Olympiakos da çok iyi takım. Maçlardan dolayı çok heyecanlıyız." şeklinde görüş belirtti. 

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