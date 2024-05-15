Pepijn Lijnders'in yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jürgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'in yeni takımı belli oldu.
Avusturya ekibi Salzburg 42 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.
SÖZLEŞME ŞARTLARI
Yapılan açıklamada, genç çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Lijnders, Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
Avusturya ekibi Salzburg 42 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.
SÖZLEŞME ŞARTLARI
Yapılan açıklamada, genç çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Lijnders, Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU