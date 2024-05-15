Pepijn Lijnders'in yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'ın da gündemine gelen Pepijn Lijnders, Avusturya ekibi Salzburg'un yeni teknik direktörü oldu.

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Pepijn Lijnders'in yeni adresi belli oldu!
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15 Mayıs 2024 15:18
Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jürgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'in yeni takımı belli oldu.

Avusturya ekibi Salzburg 42 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Yapılan açıklamada, genç çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Lijnders, Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

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