Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için açıklama!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan adaylığına dair basın toplantısı düzenledi.
Aziz Yıldırım, hafta sonunda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için de konuştu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında kazanacağını söyledi.
Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:
"Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak."
Aziz Yıldırım, hafta sonunda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için de konuştu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında kazanacağını söyledi.
Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:
"Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak."
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