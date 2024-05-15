Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için açıklama!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, hafta sonunda Galatasaray karşısında derbiyi kazanacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için açıklama!
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15 Mayıs 2024 13:51
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yeniden başkan adaylığına dair basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım, hafta sonunda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için de konuştu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında kazanacağını söyledi.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak."

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