Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler olacak?

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, yönetim için henüz kimseyle görüşmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kimler olacak?
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15 Mayıs 2024 14:39
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım, basın toplantısında yönetimi için gelen soruya yanıt verdi.

Yıldırım, "Zengin iş adamları geliyormuş yönetime! Zengin adamları ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz! Bu kadar mı kafanız çalışmıyor! Para versinler yeter! Murat Ülker'e, Ferit Şahenk'e başkan olmalarını söyledim ama işleri var!" dedi.

Yıldırım, "Yönetim listenizle alakalı isimler belli mi?" sorusunun ardından,  "Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, sicil ve alt denetleme kurulları da dahil olmak üzere kimseyle konuşmadık. Şerefim, namusum üstüne. Cumartesi günü bir düğün var ona gideceğim. Pazar günü İstanbul'a geleceğim. Sonra konuşacağız ve divana sunacağız. Yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var." yanıtını verdi.

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