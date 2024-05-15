Çorum FK, play-off 1. turda Kocaelispor'u konuk edecek

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ahlatcı Çorum FK, 16 Mayıs Perşembe günü sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, play-off 1. turda Kocaelispor'u konuk edecek
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15 Mayıs 2024 14:23
Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Ahlatcı Çorum FK, 16 Mayıs Perşembe günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Kocaelispor karşısında forma giyemeyecek.

Ligi 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 56 puanla 5. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turunda Kocaelispor'u yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek etmek istiyor.

 
 
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