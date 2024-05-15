Antrenör ağabeyiyle dünya kupasına odaklanan genç kick boksçu, altın madalya hedefliyor

Milli sporcu Kutay Şimşek, İstanbul'da düzenlenecek 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Şimşek, tekvando ve kick boks yapan babasına özenerek 4 yaşında spora başladı.



Yaklaşık 10 yaşından itibaren de tekvando ve kick boks eğitimi alan genç sporcu, tekvandoda 2020'de Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



Antrenörü ve ağabeyi 27 yaşındaki Halil İbrahim Şimşek yönetiminde yeni madalya hedefleriyle çalışmalarını sürdüren milli sporcu, İstanbul'da bugün başlayacak 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda birincilik hedefliyor.



- Günlük 3 saatin üzerinde antrenman yapıyor



Kutay Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando ve kick boks antrenörlüğü de yaptığını ve çalışmalarının yoğun geçtiğini söyledi.



Turnuvalarda antrenörlüğünü ağabeyinin yaptığını ve kendisiyle çok fazla ilgilendiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:



"Antrenmanlarımı günde 2,5 ila 3 saat üzerinde tutmaya çalışıyorum, aynı zamanda antrenörlük de yaptığım için bu saatlerin üstüne çıkamıyorum. Yoğun ve bireysel bir kamptayım, antrenman yapıyorum ve kondisyon çalışıyorum. Şu an benim için en güzel kamp ağabeyimle çalışmak. Bazen bakışlarından bile ne anlatmak istediğini ve ne yapmam gerektiğini çok iyi anlıyorum."



Şimşek, yakın zamanda iki ayak tarak kemiğinin çatladığını, özel desteklerle kısa sürede iyileştiğini dile getirdi.



Bu hafta düzenlenecek turnuvaya hazır olduğuna işaret eden Şimşek, "Şampiyonadaki hedefim, en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek, derece yaparak bayrağımızı göndere çektirmek." ifadelerini kullandı.



- Sakatlık sürecinde de çalışmalarını sürdürdü



Halil İbrahim Şimşek de Kutay'ın spor eğitimini temelden aldığını ve bu sporu aşkla yaptığını söyledi.



Kutay'ın sakatlık sonrası antrenmanlarda başarılı olduğuna değinen Şimşek, şöyle konuştu:



"Kutay'ın sakatlık süreci çok zorluydu çünkü durağan bir insan değil, sakatlanıp dinlenme gibi bir düşüncesi olmadı. Sakatlandığında dahi salona gelerek öğrencilerine antrenman yaptırmaya devam etti. Çok aktif bir insan, çalışmalarını aksatamıyoruz, kaslarının erimemesi ve kemik yapısının bozulmaması gerekiyordu, biz de antrenman programlarını mecburen minimale düşürdük. Bundan dolayı bizler için zorlayıcı bir süreçti fakat Kutay beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde ve beslenmesine dikkat ederek sakatlığını atlattı."



Şimşek, çıktıkları her maçı kazanmak istediklerini ve Kutay'dan madalya bekledikleri sözlerine ekledi.





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