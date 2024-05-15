Melih İbrahimoğlu'nun forma giydiği Egnatia, Arnavutluk Kupası'nın sahibi

Arnavutluk Kupası finali, dün Kukesi ile KF Egnatia arasında oynandı. Melih İbrahimoğlu'nun forma giydiği KF Egnatia, rakibini 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Egnatia'da şimdiki hedef ise lig şampiyonluğu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Melih İbrahimoğlu'nun forma giydiği Egnatia, Arnavutluk Kupası'nın sahibi
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15 Mayıs 2024 15:17
Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden Egnatia, Arnavutluk Kupası finalinde dün Kukesi ile karşı karşıya geldi.

Air Albania Stadyumu'nda oynanan mücadele, milli futbolcu Melih İbrahimoğlu'nun formasını giydiği Egnatia'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Egnatia, bu skorla Arnavutluk Kupası'nı müzesine götüren ekip olurken Melih İbrahimoğlu, kupayı kazanan ilk Türk futbolcu unvanını kazandı ve maç sonunda Türk bayrağını gururla açtı.

HEDEF LİG ŞAMPİYONLUĞU

Arnavutluk liginde önemli başarılar elde eden Egnatia, play-off yarı finalinde 19 Mayıs Pazar günü ligi 3'üncü sırada tamamlayan Vllaznia ile karşılaşacak. Melih İbrahimoğlu ve takım arkadaşlarında hedef Arnavutluk Kupası'nın ardından lig şampiyonluğunu da elde etmek. Egnatia, pazar günü Vllaznia'yı mağlup etmesi halinde 26 Mayıs Pazar günü Partizani- Skenderbeu maçının galibi ile lig şampiyonluğu için mücadele edecek.

3 BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

23 yaşındaki Milli futbolcu Melih İbrahimoğlu, Arnavutluk liginde gösterdiği performansla birçok takımın radarına girdi. Süper Lig'den Konyaspor ve Başakşehir FK'nın transfer gündemine gelen Melih İbrahimoğlu; Portekiz, Avusturya, Belçika ile Rusya'dan da bazı takımların listesinde yer aldı. Sezon içinde takım temsilcilerinin takip ettiği ve maçlarını izlediği İbrahimoğlu, Egnatia ile 24 maçta forma giyerken 3 gol 2 asist başarısı gösterdi. Melih İbrahimoğlu bu maçlarda bin 765 dakika süre aldı.

Geçtiğimiz dönemde Türkiye liginde birçok takımın da gündemine gelen Melih İbrahimoğlu'nun ismi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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