Melih İbrahimoğlu'nun forma giydiği Egnatia, Arnavutluk Kupası'nın sahibi

Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden Egnatia, Arnavutluk Kupası finalinde dün Kukesi ile karşı karşıya geldi.



Air Albania Stadyumu'nda oynanan mücadele, milli futbolcu Melih İbrahimoğlu'nun formasını giydiği Egnatia'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Egnatia, bu skorla Arnavutluk Kupası'nı müzesine götüren ekip olurken Melih İbrahimoğlu, kupayı kazanan ilk Türk futbolcu unvanını kazandı ve maç sonunda Türk bayrağını gururla açtı.



HEDEF LİG ŞAMPİYONLUĞU



Arnavutluk liginde önemli başarılar elde eden Egnatia, play-off yarı finalinde 19 Mayıs Pazar günü ligi 3'üncü sırada tamamlayan Vllaznia ile karşılaşacak. Melih İbrahimoğlu ve takım arkadaşlarında hedef Arnavutluk Kupası'nın ardından lig şampiyonluğunu da elde etmek. Egnatia, pazar günü Vllaznia'yı mağlup etmesi halinde 26 Mayıs Pazar günü Partizani- Skenderbeu maçının galibi ile lig şampiyonluğu için mücadele edecek.



3 BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ



23 yaşındaki Milli futbolcu Melih İbrahimoğlu, Arnavutluk liginde gösterdiği performansla birçok takımın radarına girdi. Süper Lig'den Konyaspor ve Başakşehir FK'nın transfer gündemine gelen Melih İbrahimoğlu; Portekiz, Avusturya, Belçika ile Rusya'dan da bazı takımların listesinde yer aldı. Sezon içinde takım temsilcilerinin takip ettiği ve maçlarını izlediği İbrahimoğlu, Egnatia ile 24 maçta forma giyerken 3 gol 2 asist başarısı gösterdi. Melih İbrahimoğlu bu maçlarda bin 765 dakika süre aldı.



Geçtiğimiz dönemde Türkiye liginde birçok takımın da gündemine gelen Melih İbrahimoğlu'nun ismi Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.





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