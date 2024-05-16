5 gollü maçın galibi Manchester United

Premier Lig'in 34. hafta maçında Manchester United evinde Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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5 gollü maçın galibi Manchester United
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16 Mayıs 2024 00:02
Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United evinde Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Old Trafford'da oynanan maçta Manchester ekibinin gollerini 31. dakikada Kobbie Mainoo, 57. dakikada Amad Diallo ve 84. dakiakda Rasmus Höjlund kaydetti. Newcastle United'ın gollerini ise 49. dakikada Anthony Gordon ve 90+1'de Lewis Hall kaydetti.

Manchester United'ın ikinci golünü kaydeden Amad Diallo'nun golden sonra milli futbolcumuz Arda Güler ile özdeşleşen gol sevincini yapması dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 57'ye yükseltirken, Newcastle United ise 57 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile mücadele ederken, Newcastle United deplasmanda Brentford'a konuk olacak.

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