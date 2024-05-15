New Orleans Pelicans'ın, yaklaşan 2024 NBA Draftı'nda daha üst sıralarda yer almak için stratejik bir hamle izlediği iddia edildi.



NBA muhabiri Brandon "Scoop B" Robinson'a göre Pelicans, zirvede yer alacak seçkin oyuncuların Zion Williamson'lı kadroyu tamamlayacağına ve ekibi bir üst seviyeye taşıyacağına inandığı için, draftın en üst kademesine çıkmak için aktif olarak bazı seçenekleri araştırıyor.



Atlanta Hawks, bu yılki NBA Draft Lotaryasında 1 numara seçimini kazanırken, ilk 10 sıralamada yer alan diğer takımlar ise sırasıyla Washington Wizards, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies ve Utah Jazz şeklinde.



Pelicans şu anda 21. ve 23. sıra seçimlerini elinde bulundururken, daha yüksek bir seçim elde etmek ve kadrolarını güçlendirmek adına muhtemel olarak Brandon Ingram da dahil olmak üzere varlıklarını değerlendirmenin yollarını araştırıyor.



Oklahoma City Thunder tarafından ilk turda playofftan elenmesinin ardından Pelicans yöneticisi David Griffin, mevcut takımın miadını doldurduğunu açıkça belirterek yaklaşan büyük değişikliklerin sinyalini vermişti.





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