Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, babasıyla aynı takımda oynamak gibi bir hayali olmadığını söyledi.



NBA Draft Combine'daki performansıyla yetenek avcılarını etkilemiş olan Bronny, soyadı yerine yeteneklerine göre draft edilebilecek bir NBA oyuncusu adayı olma yolunda ilerleme arzusunu dile getirdi.



Bronny, Lakers'ta olmamak anlamına gelse bile NBA'de olmak istediğini açıkça belirterek, babası LeBron James'le birlikte oynamanın hiçbir zaman kendisinin hayali olmadığını söyledi:



"Hayır, hiç olmadı. Hayalim her zaman adımı duyurmak, kendi ismimle var olmak ve buradaki herkesin nihai hedefi olan NBA'e gitmekti. Hiçbir zaman babamla oynamayı düşünmedim ama tabii ki o da bu konuyu birkaç kez gündeme getirmişti. Bunu pek düşündüğüm söylenemez.



Lige girdiğimde tüm gündemin ben ve babam olacağını sanmıyorum. Babamla oynamayı düşünmek yerine lige girebilsem daha mutlu olurum. Şu an kesinlikle öyle düşünmüyorum. Sadece işimi yapıp, bunun beni nereye taşıyacağını görmek istiyorum."



Bronny, USC Trojans ekibiyle geçirdiği hayal kırıklığı yaratan birinci sezon nedeniyle draft adayları sınıfında ilk 60 oyuncudan biri olarak görülmese de, NBA Draft Combine'a girmeyi tercih etmiş ve olumlu sonuçlar vermişti.





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