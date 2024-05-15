Anadolu Efes rahat kazandı seride öne geçti

Türkiye Basketbol Ligi karşılaşmasında Anadolu Efes ağırladığı Türk Telekom'u 96-76 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes rahat kazandı seride öne geçti
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15 Mayıs 2024 19:45
Son güncelleme 15 Mayıs 2024 20:29
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 99-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Murat Ciner

Anadolu Efes: Larkin 21, Clyburn 5, Doğuş Özdemiroğlu 7, Ercan Osmani 5, Oturu 20, Beaubois 17, Willis 17, Salih Altuntaş 2, Burak Can Yıldızlı 3, Erkan Yılmaz 2, Melih Tunca, Rıdvan Öncel

Türk Telekom: Yiğitcan Saybir, Wallace 14, Okben Ulubay 18, Enoch 19, İsmail Cem Ulusoy, Mehmet Yağmur 3, Palmer 19, Brandon 5, Troy Selim Şav 1, Jones

1. Periyot: 30-24

Devre: 53-41

3. Periyot: 80-60

Beş faulle çıkan: 38.10 Yiğitcan Saybir (Türk Telekom)

 

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