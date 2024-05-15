Dünya şampiyonu kick boksçu Kadir Yıldırım, K-1 Dünya Grand Prix'si hedefine kilitlendi

Dünya şampiyonu kick boksçu Kadir Yıldırım, toplam 5 ayaktan oluşan K-1 Dünya Grand Prix'sinin ekim ayında Japonya'da yapılması planlanan finalinde yer almayı hedefliyor.



Kick boksta geçen yıl kasım ayında düzenlenen dünya şampiyonasında +91 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu, ünvanını korumak ve yeni başarılar elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.



Kadir Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kick boksta en büyük seviye dünya şampiyonasıdır. Şampiyon olarak bunu başardım. Bu ünvanı korumak şampiyon olmaktan daha zor. Milli takım belirleme kriteri kapsamında ikinci elemede TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki Dünya Kupası'na katılacağım. Çok iyi hazırlandım. Burada da şampiyon olarak milli takımı temsil etmek için gerekli puanları alacağım. 29 Haziran'da Bosna Hersek'te şampiyonluk için K-1 Dünya Grand Prix'sine çıkacağım. 8'li turnuva. Aynı gecede 3 maç kazanan şampiyon olacak ve Japonya'da finalde dövüşme imkanı elde edecek. Bunu başarmak istiyorum. Bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ve dünyaca ünlü yıldızların katılacakları bir turnuvada da yer alacağım. Bu sene ilk defa askeri olimpiyatlara katılacağım. Ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edip şampiyonluklarla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



- Yeni şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyor



Gençlere antrenörlük de yapan Kadir Yıldırım, Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini aktardı.



Ataşehir Olimpik Spor Kulübünde kick boksa başladığını kaydeden Yıldırım, "Hocam Murat Özkaya beni ve birçok sporcuyu yetiştirdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben de kulübümüzde öğrenci yetiştiriyorum. İnşallah onlar da benden daha büyük başarılara imza atarlar. Yakın zamanda kendi spor salonumu da açacağım. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi gururla temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sponsor desteğinin önemine de dikkati çeken Kadir Yıldırım, "Bana bu anlamda maddi ve manevi her türlü desteği sunan Kapçak Emlak'ın sahibi Sedat Kapçak'a çok teşekkür ediyorum. Bana çok önemli katkıları oldu. Sponsor desteği olmadan bir yerlere gelebilmemiz çok zor, çünkü gelir kaynaklarımız sıkıntılı." şeklinde görüş belirtti.





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