Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan dev teklif

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve bir senelik sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan dev teklif
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29 Nisan 2024 17:20
Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ücretsiz bir şekilde satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

37.5 MİLYON EURO

Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna dev bir teklif yaptı.

Haberin detaylarında Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdiği söylendi.

Al-Shabab, yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş hatta sağlık kontrollerinden de geçirmişti. Ancak yıldız oyuncu sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal olmuş ve Galatasaray'a gelmişti.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle yalnızca 20 resmi maça çıkan Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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