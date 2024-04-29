Bayburt Özel İdare Spor'da ligde kalmanın sevinci yaşanıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un son haftasında Bayburt Özel İdare Spor deplasmanda Fatsa Belediyespor'a konuk oldu. Konuk ekip, 33'üncü dakikada İbrahim Esen'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.



Darıca Gençlerbirliği ise ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor'u 2-0 mağlup etmesine rağmen Bölgesel Amatör Lig'e düşen 3'üncü takım oldu. Grupta daha önce Akhisarspor ve Sivas Dört Eylül Futbol'un ise ligden düşmesi kesinleşmişti.



Lige teknik direktör Ali Kemal Yılmaz yönetiminde oldukça kötü başlayan ve üst üste mağlubiyetlerle ligin dibine demir atan sarı-siyahlılar, ilk yarı sonunda kalesinde 25 gol görmüş, rakip ağları ise sadece 3 kez sarsabilmişti. Ligin ikinci yarısına teknik direktör değişikliği yaparak giren Bayburt ekibi oyuncu takviyeleriyle birlikte de adeta küllerinden doğdu.



Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda 6 galibiyet alan Bayburt kümede kalmayı son haftada garantiledi. Sarı-siyahlılarda, iyi performansta başrolü Bayburtlu kaleci Burak Karabacak oynadı. Karabacak, gösterdiği performansla takımını yarışın içinde tutarken, teknik direktör Cevdet Uzunköprü ve oyuncuların kenetlenmesiyle, Bayburtspor zor görünen bir olayı başararak kümede kaldı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU