Beşiktaş Emlakjet, play-off'a galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet ile Manisa BŞB karşı karşıya geldi.
BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş Emlakjet 92-74 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti.
Toplamda iki galibiyete ulaşanın tur atlayacağı seride diğer maç 18 Mayıs'ta Manisa BŞB'nin sahasında oynanacak.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 23, Mitchell 7, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 12, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 12, Luther, Anderson 16, Terry 11, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 5, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-40
3. Periyot: 69-62
BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş Emlakjet 92-74 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti.
Toplamda iki galibiyete ulaşanın tur atlayacağı seride diğer maç 18 Mayıs'ta Manisa BŞB'nin sahasında oynanacak.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 23, Mitchell 7, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 12, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 12, Luther, Anderson 16, Terry 11, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 5, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-40
3. Periyot: 69-62
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU