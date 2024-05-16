Beşiktaş Emlakjet, play-off'a galibiyetle başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet, Manisa BŞB'yi 92-74 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş Emlakjet, play-off'a galibiyetle başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2024 22:18
Son güncelleme 16 Mayıs 2024 23:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisi ilk maçında Beşiktaş Emlakjet ile Manisa BŞB karşı karşıya geldi. 

BJK Emlakjet Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş Emlakjet 92-74 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlılar, seride 1-0 öne geçti. 

Toplamda iki galibiyete ulaşanın tur atlayacağı seride diğer maç 18 Mayıs'ta Manisa BŞB'nin sahasında oynanacak.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 23, Mitchell 7, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 12, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 12, Luther, Anderson 16, Terry 11, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 5, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 20-18

Devre: 45-40

3. Periyot: 69-62

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery