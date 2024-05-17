Ertuğrul Sağlam: ''Mazaret üretmenin faydası yok''

Ertuğrul Sağlam, Ahlatcı Çorum FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:



"Mazeret üretmenin şu anda kimseye faydası yok. Çok istememize rağmen kazanamadık maalesef, sezon burada sonlandı. Süper Lig hayalini taraftarlarımıza yaşatamadığımız için üzgünüm. Yarından itibaren önümüzdeki sezonla alakalı çok çabuk çalışmaya başlayacağız. İnşallah gelecek sezon Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacak çalışmaları yapacağız. Sonuçta sezon içerisinde çok yaklaştığımız Süper Lig hayaline kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Önümüzdeki sezonun planlamasını çok doğru şekilde yapıp Kocaelispor'u Süper Lig'e taşıyacağız. Bu konuda çok iyimserim."





Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 2-1 kaybedilen Çorum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.